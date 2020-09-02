كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات حركة السيارات بسبب تطوير ميدان الفردوس منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية بمناسبة أعمال تطوير ميدان الفردوس منعا للزحام ، بعد غلق النفق بشكل كلى الذى يستمر لمدة 3 أيام لتنفيذ العمال وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإتخاذ إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبرى الفردوس للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الاستبقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالاتجاهين.

وتجرى تحويلات مرورية لحركة المركبات ، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيساراً تجاه مناطق أحمد سعيد، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.