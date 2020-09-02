فضائح الإخوان غير الأخلاقية.. اتهامات متبادلة بالدعارة "فيديو"

حكايات وأسرار خرجت من داخل منظومة إعلام الإخوان تكشف حجم التدنى والفساد داخل أروقة الإعلام الممول من قطر، مثل الشهادات التي أدلى بها بعض أفراد الجماعة ضد أحد العناصر الإخوانية البارزة واتهامه فيها بتشكيل شبكة دعارة واحتفاظه بتسجيلات لإدانة البعض بها.

أصحاب هذه الواقعة لم ينفوها أو يكذبوها لتثبت لنا جميعا أنها صحيحة بنسبة 100%، حيث خرجت تلك الشهادة للعلن في أغسطس 2019 وجاءت عن طريق شخص يدعى خالد كمال كمال وهو شقيق الإخوانى أشرف عبد المقصود كمال أحد الضيوف الدائمين في القنوات الدينية أثناء حكم الإخوان.

وقدم خالد كمال شهادة حول الخلافات والشتائم المتبادلة بين سامى كمال الدين

والناشطة غادة نجيب زوجة هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق الإخوانية.

وأكد أن القيادى الإخوانى قواد وأحضر له عاهرة فى منزله وصورها عارية

وأن زوجة هشام عبد الله لديها مع سامى كمال الدين خلافات حادة وتحاول فضحه أمام الجميع.

فإلى متى سيظل الإخوان يستترون بجرائمهم غير الأخلاقية حول ستار الدين؟

ويدعون مالا يفعلون، تابع التفاصيل من خلال الفيديو التالى..