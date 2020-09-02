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فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ طفلة تعرضت لكسر داخلى بغضاريف القصبة الهوائية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:33 ص
فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ طفلة تعرضت لكسر داخلى بغضاريف القصبة الهوائية خلال العملية الجراحية العاجلة للطفلة
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبلت مستشفيات بنها الجامعية، الساعة الواحدة صباح اليوم، طفلة 7 سنوات، تعرضت للوقوع من دراجتها علي الجادون في منتصف رقبتها، وتعاني من استرواح هوائي عنيف علي الصدر والوجه، أدي الي انغلاق تام بالعينين وعدم القدرة علي التنفس مما يوحي بوجود اشتباه كسر داخلي بغضاريف القصبة الهوائية وخروج الهواء الي الرقبة وحول القلب والرئتين.

وأكد الدكتور محمد الجزار، أنه على الفور تم إدخال الطفلة قسم جراحة القلب والصدر، وبعد عمل الأشعة المقطعية علي الرأس والرقبة والصدر وتركيب أنبوبتين صدريتين مع أجهزة شفط تحت الماء للهواء المتجمع، تم استدعاء الطبيب المقيم هبة أبو الخير، وتم على الفور إدخالها للعمليات وتم عمل منظار شعب هوائية صلب لتأكيد التشخيص ورؤية وتحديد المكان المكسور بغضاريف الرئة تحت الأحبال الصوتية مباشرة.

ووجه "الجزار"، الشكر والتقدير للفريق المعاون، موضحا أن حالة الطفلة كانت صعبة وخطيرة وفي وقت متأخرمضيفا: دائما أطباء مستشفى بنها الجامعى على أهبة الاستعداد لخدمة المرضي من كافة الأعمار.

 

إجراء الجراحة للطفلة

إجراء الجراحة للطفلة

 

الأشعة الخاصة بالطفلة
الأشعة الخاصة بالطفلة

 

الطفلة
الطفلة

 

الفريق الجراحي بعد العملية
الفريق الجراحي بعد العملية

 

الفريق الجراحي
الفريق الجراحي

 

بعد الانتهاء من الجراحة للطفلة
بعد الانتهاء من الجراحة للطفلة

 


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جامعة بنها

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