عمدة لامبيدوزا الايطالية يؤكد تجاوز أعداد المهاجرين طاقة البلدية الاستيعابية

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس بلدية لامبيدوزا سلفاتوري مارتيللو، إنه "في الأشهر الأخيرة، لم تصل أبدًا أية سفينة لمنظمة غير حكومية إلى لامبيدوزا، بل رست جميع قوارب الهجرة بشكل مستقل، وأضاف عمدة الجزيرة الصقلية أنه "في كل مرة نتحدث فيها عن الهجرة، نطرح موضوع المنظمات غير الحكومية دائمًا، لكن لم يصل أي شيء من المنظمات غير الحكومية في هذه الفترة، بل تبرز المشكلة عندما تكون لدينا نقطة ساخنة ذات طاقة استيعابية أقل من 200 شخص وتستضيف أكثر من ألف".

وتابع رئيس بلدية لامبيدوزا: "كيف يمكن غلق ميناء ما كما يقول بعضهم، أمام القوارب الصغيرة التي تصل بشكل ذاتي في الليل دون أي رقابة؟"، موضحا أنه "لم نسمع سوى ترديد شعارات بينما لم تحل المشكلة مطلقا".

وذكر مارتيللو أن "في إيطاليا هناك خوف من حل هذه المشكلة، هناك من يصرخ ويفكر بالحل والآخر يبقى صامتاً. هناك خوف في مواجهة الموضوع"، مستنكرا بقوله"لا يمكن أن يكون لدينا ميناء مليئا بالقوارب الصغيرة التي وصلت في الأيام الأخيرة حتى أننا فقدنا الحساب، حيث يقال إن هناك أكثر من 300 قارب".

وكان أعلن عمدة مدينة لامبيدوزا ،الميناء الذى اعتاد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​على الدخول منه، الإضراب العام فى جميع أنحاء الجزيرة ابتداء من اليوم الاثنين للاحتجاج على الوافدين الجدد إلى الساحل.

وتعانى لامبيدوزا، أقصى نقطة فى الجنوب فى إيطاليا، من وصول المهاجرين الوافدين لأسابيع بعد انتهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وفى الليلة الماضية ، وصل 450 شخصًا إلى الجزيرة فى قارب واحد، دون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.