عبد الحليم قنديل يتوقع تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد القبض على محمود عزت

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، أن قطر تسعى للعب دورا إقليميا لذلك فهى تستغل بعض الصحف الأجنبية بجانب جماعة الإخوان من أجل تنفيذ هذا المخطط القطرى في المنطقة العربية الذى يسعى لنشر الفوضى. وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محمود عزت يعد أخطر رجل داخل جماعة الإخوان، حيث إنها المرشد الخفى للجماعة ويجيد التحرك والعمل بشكل سرى، وبالتالي فإن القبض على محمود عزت يمثل ضربة قوية للجماعة.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن جماعة الإخوان كانت تتعرض للانشقاقات قبل القبض على محمود عزت، ولكن بعض إلقاء الداخلية القبض على القائم بأعمال مرشد سيزيد من الانشقاقات داخل الجماعة والانقسامات داخل التنظيم خلال الفترة الراهنة.