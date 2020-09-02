ضبط 290 كيلو لحوم و"حواوشي" فاسدة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (290 كيلو جرام لحوم "مجمد – مفروم – عجينه حواوشى") جميعها غير مدون عليها تواريخ الإنتاج أو الصلاحية داخل مخزن خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وضبط المدير المسئول ، وبالكشف على المضبوطات بمعرفة الطب البيطرى تبين أنها غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.