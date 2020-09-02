صحيفة إسبانية تشيد بعودة السياحة المصرية وتسلط الضوء على فتح المواقع الأثرية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "النويبو ديا" الإسبانية إن مجموعة من 18 متحفا فتحت أوابها أمس الثلاثاء فى مصر بعروض ضوئية رائعة، إضافة إلى 12 متحفا آخر سبق وأن تم فتحها، بعد حوالى 5 أشهر ونصف من الإغلاق بسبب وباء تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع الغرف الأثرية فى المتاحف أصبحت متاحة للجمهور، مع توقعات بارتفاع الإقبال فى الفترات المقبلة.

ونقلت الصحيفة قول رئيس دائرة المتاحف بوزارة السياحة والآثار، مؤمن عثمان، أن من بين المتاحف التي أعيد افتتاحها، متاحف قصر المنيل، وكذلك متاحف كوم أوشيم بالفيوم، وسوهاج والإسماعيلية والسويس وطنطا، موضحا أنه بهذه الطريقة تكون جميع قاعات العرض في الدولة مفتوحة للجمهور ما عدا "قيد التطوير أو قيد الإنشاء مثل بورسعيد وشرم الشيخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوار المحليين والأجانب كانوا ينتظرون الاستجابة لإعادة الفتح بعد كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تفرض إجراءات مشددة بارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى ووضعت علامات إرشادية داخل المتاحف لعدم التكدس داخل القاعات، كما يتم دخول 50% من طاقة استيعاب قاعتا المتاحف لمنع الزحام.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياح بدأوا التوافد على المدن المصرية وعلى رأسها الاقصر ومعبد الكرنك ، بعد أن قاموا بزيارة البحر الأحمر.