"شعبان" أصيب بمرض نادر ويعيش ووالدته المريضة فى منزل آيل للسقوط بالغربية.. صور

الغربية _ محمد طارق

مأساة حقيقية يعيشها شاب فى العقد الثانى من عمره، بمركز ومدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وذلك بعدما أصيب بمرض نادر جعله غير قادر على الحركة أو العمل، ووالده متوفى ويعيش مع والدته السيدة العجوز فى منزل واحد، مما جعله يطرق جميع الأبواب باحثا عن فرصة عمل واحدة يستطيع الإنفاق منها على والدته وتلبية احتياجاتهم .

التقى "اليوم السابع "، بالشاب شعبان عبد الحميد سليمان، البالغ من العمر 24 سنة، والمقيم بقرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى، فهو يعيش فى منزل أيل للسقوط بدون أسقف خرسانية، والحشرات تهاجمهم فى الصيف ومياه الأمطار فى الشتاء، وتوفى والده قبل ولادته بأشهر قليلة، وقامت بتربيته والدته بالمعاش الخاص بوالده المتوفى، ولا يقدر على العمل لقضاء احتياجاتهم، وترك جميع الأبواب من أجل المساعدة ولم يلبى ندائه أحد.

وقال شعبان، نعيش أنا ووالدتى حياة غير آدمية فى منزل أيل للسقوط منذ عشرة سنوات رغم الإستغاثات العديدة، ووالدتى سيدة عجوز لم تقدر على العمل ولا تملك من الدنيا سوى المعاش الخاص بها، والذى لا يكفى تكاليف العلاج الخاصة بى وحدى والتى تتعدى 600 جنيه شهريا، هذا بخلاف علاج أمى الخاص بها .

وأضاف الشاب، كنت أعيش حياة طبيعية مثل أى طفل وفجأة منذ أكثر من 12 عام تقريبا عندما كنت فى الصف السادس الإبتدائى، فكنت أذهب للعب كرة القدم فى نادى غزل المحلة، وعند ممارستى الرياضة بدأت أشعر بتعب شديد، وعدم القدرة على الحركة، وعلى الفور أبلغت والدتى وقمت بإجراء كشف عظام بإحدى العيادات الشهيرة، وبعد طلب الطبيب التحاليل والإشاعات تبين إصابتى بمرض نادر يسمى "وهن عضلي"، فهذا المرض لم يجعلنى أقدر على الحركة إلا بصعوبة شديدة.

وأوضح شعبان، لم يتملكنى اليأس وذهبت إلى أطباء فى العظام بالمحلة الكبرى، ومدينة طنطا، ولكن أبلغونى بنفس الأمر، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش غير قادر على الحركة أو العمل لمساعدة والدتى فى إحتياجاتنا وتكاليف العلاج، فقمت باستخراج شهادة إعاقة والتقديم بمديرية القوى العاملة ومجلس الوزراء على وظيفة، ولكن لم أجد أى وظيفة تساعدنى حتى الآن .

وأشار شعبان، إلى أنه قام برفع تقرير بحالته الصحية إلى مكتب محافظ الغربية، وقام بتسليم جميع الأوراق الخاصة به لمدير مكتب المحافظ، لمساعدته فى إيجاد أى وظيفة تساعده نظرا للظروف الصحية والاجتماعية الصعبة التى يمر بها، ولكن دون أى جدوى حتى الآن، مطالبا محافظ الغربية بالنظر بعين الرحمة ومساعدته فى إيجاد وظيفة له تساعده على مواصلة الحياة.



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (1)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (2)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (3)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (4)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (5)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (6)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (7)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (8)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين (9)



التقارير الطبية لحالة الشاب واستغاثاته للمسئولين

شعبان عبد الحميد سليمان