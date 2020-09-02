اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
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شراكة طبية أمريكية نمساوية للتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:27 م
شراكة طبية أمريكية نمساوية للتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة النمساوية أن أكثر من 170 شركة في مجال التكنولوجيا الحيوية حول العالم تتنافس حاليا على تصنيع أول لقاح معترف به دوليًا لعلاج فيروس كورونا .
وأشارت مصادر في الوزارة اليوم /الأربعاء/ أن هناك بالفعل مشروعا مشتركا بين شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة " بولينوم " النمساوية لتصنيع اللقاح المرتقب .
ولفتت المصادر إلى قيام ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"بزيارة قصيرة أمس إلى الشركة النمساوية، حيث أكد على قرب توصل الشراكة بين الشركتين إلى لقاح ناجح قائلا "نحن من أكبر مصنعي اللقاحات في العالم ونعمل في هذا المجال منذ عقود".
وأضافت المصادر إلى أنه تم تطوير واختبار 20 لقاحًا مرشحًا للوقاية من الإصابة بالفيروس، وقد أجريت بالفعل الاختبارات قبل السريرية على الفئران وقرود الريسوس، لافتة إلى أنه تم الاعتماد على استخدام قطع من المادة الوراثية من فيروس كورونا " أر ان ايه".


كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

أمريكا والنمسا

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