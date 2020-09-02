سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش وأسلحة نارية وذخيرة بالبدرشين

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت مديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 5 فرش حشيش، وبندقية وفرد خرطوش، وذخيرة بدون ترخيص في البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تفيد اتجار "و.ا" عاطل، بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 5 فرش حشيش بلغ وزنها 750 جراما، وبندقية آلية، وفرد خرطوش، و37 طلقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.