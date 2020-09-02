زراعة المنوفية : تطهير 32 ألف و 150 كم من المساقي الخصوصية خلال شهر أغسطس

المنوفية – محمد فتحى

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 32 ألف و 150 كم من المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة خلال شهر أغسطس وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التى تعوق تدفق مياه الرى بنهاية الترع لكل الأراضى المنزرعة، مشيراً إلي أن عملية التطهير شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز أشمون بناحية أبو رقبة – محلة سبك بطول 4700 كم، ومركز الشهداء بناحية العراقية - دناصور بطول 9900 كم، وكذا مركز تلا بناحية بمم - كفر الشيخ شحاتة بطول 14كم.

وأضاف "الجمل" أنه تم تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطائه التصرف المائى اللازم، وأكد على أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة.

كما صرح وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من توزيع 49ألف و 340طن يوريا و18ألف و 654 طن نترات بزمام المحافظة ، كما توجد أرصدة متوفرة بالجمعيات الزراعية بلغت 4ألاف 833 طن يوريا و ألفان و 907 طن نترات.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتوفير كافة مسلتزمات الإنتاج الزراعي ورفع العبء عن كاهل الفلاح واستمرار المتابعة الدورية في توزيع الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة.