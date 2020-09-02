اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:24 م
خالد صلاح
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روسيا تطالب بإصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:19 م
روسيا تطالب بإصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا منظمة الصحة العالمية
وكالات

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أكد جينادي جاتيلوف الممثل الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
 
وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "قد تواجه أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى الإصلاح ولكن ليس في الوقت الحالي، فأهم شيء في الوقت الراهن هو التصدي للوباء وبعد ذلك سيكون من الممكن مناقشة سبل تحسين أنشطة المنظمة".
 
وأضاف المبعوث الروسي "يجب أن يكون التركيز على تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية".

منظمة الصحة العالمية

كورونا

اصابات كورونا

الأمم المتحدة

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