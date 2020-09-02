رئيس وزراء فرنسا يؤكد اعتزام بلاده إنشاء 1000 مركز لضحايا العنف المنزلى

كتب: أحمد علوى

قال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى أحد الدور المسئولة عن مساعدة النساء والمهتمة بشئونهن، إن الدولة ستخلق 1000 مكان إقامة إضافي لضحايا العنف المنزلي بالإضافة إلى 1000 مكان أخرى تم التخطيط لإنشائها بالفعل، بينما تتساءل الجمعيات عن واقع 1000 مكان تم الإعلان عنها العام الماضي ، ومن جانبها أكدت إليزابيث مورينو عن إطلاق مركز لضحايا العنف المنزلي.

وتابعت مورينيو: "سأفعل كل ما في وسعي للتأكد من أن 1000 آخرين كذلك وأننا نضمن أن تكون خرائط أماكن الإقامة الجديدة هذه عادلة سواء في المناطق الريفية أو الحضرية أو الخارجية".

وأشارت إليزابيث مورينو أيضًا إلى أنه سيتم افتتاح 15 مركزًا جديدًا لرعاية مرتكبي العنف المنزلي في عام 2020 و 15 مركزًا آخر في عام 2021.

وخلال زيارته ، حث جان كاستكس الضحايا أيضًا على "الخروج من الظل"، وطالب "يجب أن نقول للنساء، لا تمكثوا في هذا الوضع ، تعالوا إلينا ، تعالوا إلى الخدمة العامة لتقديم شكوى ، وسنعتني بكم أيضا".