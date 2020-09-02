رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية.. صور

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى الأعمال الجارية بالمنطقة الصناعية بالمحلة حيث جارى الآن أعمال المرافق الحيوية (مياه - صرف - كهرباء) هذا بالإضافة إلى إعداد الطرقات الداخلية بالمنطقة للرصف من خلال وضع طبقات السن ودكها وتسويتها كما يتم تسوية و تمهيد الطريق المؤدى لها (شارع نادى الصيد وطريق الكورنيش ) بعد إزالة ورفع الطبقة السطحية المتهالكة.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بالمحلة تتكون من ثلاث مناطق مقسمة إلى قطع بمساحات مختلفة بإجمالى 110 قطع تبدأ من 400 متر مربع وتصل إلى 2500 متر مربع وتشمل المنطقة الصناعية الأولى 24 قطعة بمساحة 40708.85 متر مربع والمنطقة الصناعية الثانية تشمل 49 قطعة بمساحة 59208.71 متر مربع و المنطقة الصناعية الثالثة بها 37 قطعة بمساحة 43430.3 متر مربع.