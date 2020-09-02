رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتجهيز صالة اللياقة البدنية بمقر رعاية الشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه وجه بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة، كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي، وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم.

وأضاف دسوقي، بأن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

وأضاف على صبري سليمان، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادا لاستقبال طلاب الجامعة.

على جانب آخر، واصل مكتب تنسيق جامعة كفرالشيخ الرئيسي لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مكثفة وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الإجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، المشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي، ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق يشهد إقبالاً من طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأعلنت شاكر، استمرار عمل معامل الحاسب الآلي بالجامعة لطلاب المرحلة الثانية حتى السبت الموافق ٥ سبتمبر الجاري، مؤكدة أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة .