رئيس الكنيسة الأسقفية ينتقد مشهد حرق القرآن بالسويد.. ويؤكد: يخالف تعاليم المسيحية

كتب مايكل فارس

ندد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، بحادثة حرق القرآن الكريم في السويد واصفًا الواقعة بالمؤلمة، وقال حنا، في بيان صادر عن الكنيسة اليوم الأربعاء، إن تعاليم السيد المسيح شددت على ضرورة احترام معتقدات الأخرين وعدم النيل منها معتبرًا حادث حرق المصحف يتنافى مع قيم المحبة المسيحية، واعتبر رئيس الأساقفة، أن حادث حرق المصحف الشريف مؤذي وجارح لمشاعر جميع المتدينين الذين يحترمون الكتب الدينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ضمن الحرية الشخصية

وأضاف حنا: الحرية تتوقف عند جرح وإيذاء مشاعر الأخرين ومشهد حرق القرآن الكريم مؤذي حقًا وجارح وأشعرنا جميعًا بالآسف.

وأعرب رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، عن أسفه لما تسبب فيه هذا الحادث من مشاعر غاضبة لدى جموع المسلمين موكدًا إن المسلمين والمسيحيين هم أصحاب الديانات التوحيدية التي تتصدى للتطرف الديني الذي انتشر مع تصاعد موجات العداء ضد المهاجرين في أوروبا بعد سيطرة أحزاب اليمين المتشدد خلال السنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وقعت اتفاقية حوار مع الأزهر الشريف وتعتبر من أكثر الكنائس نشاطًا في مجال الحوار بين الأديان.