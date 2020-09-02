جامعة أسيوط تبرم برتوكول تعاون مشترك مع جامعة خليج عدن الدولية اليمنية

فريق المحافظات

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور محمد سعيد الشعيبى رئيس جامعة تعز اليمنية ورئيس مجلس أمناء جامعة خليج عدن الدولية باليمن، يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية الجامعة الساعية إلى توثيق العلاقات والروابط العلمية والثقافية مع مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وهو من شأنه الإسهام فى إثراء الحركة العلمية والبحثية وخلق آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالبحث العلمي.

وخلال اللقاء فقد أكد الدكتور طارق الجمال أن جامعة أسيوط تحظى بعلاقات وطيدة مع مختلف الجامعات اليمنية والتي حرصت طوال العقود السابقة على تقوية تلك العلاقات التعاونية وخاصة وان الجالية اليمنية تعد من أكبر الجاليات الطلابية التي تدرس بجامعة أسيوط سواء فى المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا ، لافتاً ان إدارة الجامعة تفتح أبوابها للكثير من الجاليات من مختلف الدول العربية الشقيقة وتوفير لهم كافة الإمكانيات التعليمية والبحثية لهم خلال دراستهم بالجامعة.

ومن هذا المنطلق فقد أعلن الدكتور طارق الجمال أن اللقاء تضمن توقيع بروتوكول تعاون علمي وثقافي فى مجال العلوم والبحوث والتدريس وتنمية البرامج الأكاديمية للطلبة والباحثين بين الجامعة وجامعة خليج عدن الدولية والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المتبادل بين الجامعتين.

وحول بنود الاتفاقية فقد كشف رئيس جامعة أسيوط أنها تتضمن الاتفاق على الاستفادة من خبرات هيئة التدريس فى الكليات المناظرة بالجامعتين وذلك لأغراض التدريس وإلقاء الحاضرات والقيام بالبحوث العلمية وتبادل الخبرات وكذلك الاشتراك فى المحاضرات الدراسية والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك وفقاُ للوائح والأنظمة لدى الطرفين ، فضلاً عن توفير المناخ الملائم لتسجيل تسجيل طلاب الدراسات العليا وتنسيق تبادل الإشراف العلمى بين هيئة التدريس فى الجامعتين لإنجاز البحوث وكذلك التبادل العلمى والزيارات الطلابية بين الجامعتين ، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والكتب الدراسات نتائج البحوث العلمية ، وتشجيع تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والمعارض العلمية ، و تسهيل إجراءات البحوث العلمية فى المختبرات والمعامل ، كما أضاف الدكتور طارق الجمال ان تلك الإتفاقية سارية لمدة خمس سنوات.



