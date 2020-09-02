تشريح جثة خفير قتل على يد مجهول حاول سرقة كابلات كهربا ئية من مخزن فى العياط

كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة خفير قتل على يد مجهول حاول سرقة كابلات كهربائية من مخزن بالعياط، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل لهوية الجاني، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطه وإحضاره.

وتجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة في واقعة مقتل خفير على يد مجهول حاول سرقة كابلات كهربائية من مخزن بالعياط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل خفير يدعى " يسري.م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة.

وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق على إثره الحياة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.