تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، وأعلنت الكيلة، في بيان صحفي، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 266 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5418 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن 80 عاما، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاما)، ومواطن من بيت لحم (53 عاما)، ولفتت إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى، وذلك وفق وسائل إعلام فلسطينية.