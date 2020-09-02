تحقيقات فيدرالية بعد رؤية رجلا طائرا بحقيبة نفاثة بأمريكا.. اعرف التفاصيل

كتب هيثم سلامة

يجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحقيقا في التقارير التى أفادت بأن طيارين رصدوا رجلاً طائرا بحقيبة نفاثة أثناء اقترابهما من مطار لوس أنجلوس الدولي على ارتفاع 3 آلاف قدم مساء الأحد.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه حتى الآن لم يتم العثورعلى تفسير للرؤية الغامضة التي صدمت الطيارين وبرج المراقبة، كما تشكك بعض الخبراء من مصداقية الواقعة حيث لم يستطيع أحدا القيام بذلك بمفرده.



رجل طائر

قال ديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي بإحدى شركات الطيران لشبكة CBS إنه يعتقد أن تكون طائرة بدون طيار كبيرة على الرغم من يقين الشهود من رؤيتهم وأوضح إنه أمر غير مرجح للغاية مع التكنولوجيا الحالية، ولا أعتقد أن هناك أي شخص يعمل على التكنولوجيا يمكنه القيام برحلة من مستوى الأرض إلى 3 آلاف قدم والعودة مرة أخرى.

واستطرد، أتكهن بأنه يمكن أن تكون طائرة بدون طيار، كما أن ارتفاع 3 آلاف قدم لما تستطيع معظم الطائرات بدون طيار القيام بذلك وأخبر ميمان لشبكة سي بي إس، أن شركته متعاقدة مع الجيش لبحث وتطوير تقنية jetpack لكن طائراتهم ليست معروضة للبيع.