تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وتنفيذ صفقتين على "التجارية" و"أعيان"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5321.53 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسراً 14.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5874.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.69 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.49% رابحاً 20.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4237.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 387.1 مليون سهم بقيمة 35.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.75%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 11.83%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.50% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الكويتية، عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر، حيث حققت صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم 53.2 ألف دينار كويتي مقابل صافي أرباح 31 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 271.22%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.94 دينار كويتي مقابل أرباح 0.55 دينار كويتي بنسبة انخفاض 270.91%.

فيما أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم إعادة التداول في أسهم شركة الفنادق الكويتية (فنادق) اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد تقديم البيانات المالية.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على سهم الشركة التجارية العقارية بعدد 4.72 مليون سهم بسعر 0.095 دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية 448.4 مليون دينار كويتي.

كما أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار، بعدد 23 مليون سهم بسعر 0.0645 دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 1.5 مليون دينار كويتي.