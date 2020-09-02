بومبيو: اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام، متابعا: نرحب باتفاق السلام في السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفى، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية دليل على إمكانية تحقيق السلام.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم /الأربعاء/ عن رفع القيود مؤقتا علي استيراد وتصدير معدات دفاعية غير فتاكة من وإلي قبرص.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن الجانبين أكدا علي أهمية الشراكة الأمنية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مايك بومبيو، مع الرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس .

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظر تصدير أسلحة علي جزيرة قبرص بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.