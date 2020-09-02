برج خليفة يحتفل بيوم الاستقلال الفيتنامى الخامس والسبعين.. فيديو

كتب آسر أحمد

احتفل برج خليفة، الذي يعد أطول أبراج العالم، بيوم الاستقلال الفيتنامي الخامس والسبعين، الذي يوافق اليوم، حيث اكتسي البرج بعلم دولة فيتنام لأحياء الذكرى، ونشرت الصفحة الرسمية للبرج عبر موقع الصور إنستجرام مقطع فيديو قصير لحظة إضاءة البرج وكتبت: "نضيء برج خليفة بعلمهم لنرسل لشعب فيتنام اصدق تمنياتنا لهم بالنمو والازدهار".

وكان برج خليفة احتفل، منذ أيام، بيوم المرأة الإماراتية والذى يصادف الـ28 أغسطس من كل عام، تقديرا لجهودها فى إعمار المجتمع. ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو وعلق قائلاً: "بأحلامكِ ترسمين المستقبل، وبجدّك واجتهادك ترتقي ببلادنا، شكراً لكل سيدة إماراتية تتحدى كل مستحيل يوم المرأة الإماراتية".

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".