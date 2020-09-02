اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برج خليفة يحتفل بيوم الاستقلال الفيتنامى الخامس والسبعين.. فيديو

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:54 م
برج خليفة يحتفل بيوم الاستقلال الفيتنامى الخامس والسبعين.. فيديو برج خليفة
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل برج خليفة، الذي يعد أطول أبراج العالم، بيوم الاستقلال الفيتنامي الخامس والسبعين، الذي يوافق اليوم، حيث اكتسي البرج بعلم دولة فيتنام لأحياء الذكرى، ونشرت الصفحة الرسمية للبرج عبر موقع الصور إنستجرام مقطع فيديو قصير لحظة إضاءة البرج وكتبت: "نضيء برج خليفة بعلمهم لنرسل لشعب فيتنام اصدق تمنياتنا لهم بالنمو والازدهار".

 

 

 

وكان برج خليفة احتفل، منذ أيام، بيوم المرأة الإماراتية والذى يصادف الـ28 أغسطس من كل عام، تقديرا لجهودها فى إعمار المجتمع. ونشر برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو وعلق قائلاً: "بأحلامكِ ترسمين المستقبل، وبجدّك واجتهادك ترتقي ببلادنا، شكراً لكل سيدة إماراتية تتحدى كل مستحيل يوم المرأة الإماراتية".

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".

 
برج خليفة
برج خليفة

 


برج خليفة

فيتنام

اخبار برج خليفة

يوم الاستقلال الفيتنامي

اخبار فيتنام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بأحلامك ترسمين المستقبل.. برج خليفة يحتفى بيوم المرأة الإماراتية.. فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:02 م

برج خليفة فى الإمارات يتزين بعلم أوكرانيا احتفالاً بيوم الاستقلال.. فيديو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:15 م

برج خليفة يتزين بألوان العلم الأفغانى احتفالا بعيد استقلال أفغانستان.. فيديو

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 08:43 م

برج خليفة يضيء بألوان علم الهند احتفالا بيوم الاستقلال الهندى

الأحد، 16 أغسطس 2020 09:02 م

تقرير "فالصو" عن الشائعات.. وزير التعليم يسخر من "الثانوية الأزهرية" وإضاءة برج خليفة بعلم إسرائيل

السبت، 15 أغسطس 2020 06:15 م

مصورة توثق مراحل بناء برج خليفة وتحترف تصوير المدن من السماء.. صور

السبت، 08 أغسطس 2020 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة