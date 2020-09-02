باكستان تدين إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد بمجلة شارلى إبدو

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أدانت باكستان، بأشد العبارات، قرار مجلة (شارلي إبدو) الفرنسية بإعادة نشر صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) اليوم الأربعاء - "أن مثل هذا العمل المتعمد لإهانة مشاعر المليارات من المسلمين لا يمكن تبريره على أنه ممارسة لحرية الصحافة أو حرية التعبير".. مؤكدة "أن مثل هذه الأعمال تقوض من التطلعات العالمية للتعايش السلمي وكذلك الانسجام الاجتماعي بين الأديان".