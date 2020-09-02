باكستان تدين إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد بمجلة شارلى إبدو

أدانت باكستان، بأشد العبارات، قرار مجلة (شارلي إبدو) الفرنسية بإعادة نشر صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) اليوم الأربعاء - "أن مثل هذا العمل المتعمد لإهانة مشاعر المليارات من المسلمين لا يمكن تبريره على أنه ممارسة لحرية الصحافة أو حرية التعبير".. مؤكدة "أن مثل هذه الأعمال تقوض من التطلعات العالمية للتعايش السلمي وكذلك الانسجام الاجتماعي بين الأديان".
باكستان تدين إعادة نشر رسوم مسيئة للنبى محمد بمجلة شارلى إبدوالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:04 ص
وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت باكستان، بأشد العبارات، قرار مجلة (شارلي إبدو) الفرنسية بإعادة نشر صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر «شارلى إيبدو» رسوم مسيئة لرسول الإسلامالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:32 ص
غدا بدء محكامة 14 إرهابى بعد 5 سنوات من هجمات شارلى إيبدو وهايبر كاشيرالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:18 م
كيف أحيت شارلي ايبدو ذكرى تعرضها للهجوم فى 2015الثلاثاء، 07 يناير 2020 09:05 م
فرنسا تحيي الذكرى الخامسة لحادث "شارلى إيبدو" بحضور وزيرى الداخلية والعدل..فيديوالثلاثاء، 07 يناير 2020 05:05 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة