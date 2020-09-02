اليوم السابع
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باحثة مصرية تحصل على منحة بـ"العلوم النووية" بروسيا وتشيد بجهود الرئيس لدعم الشباب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:10 م
باحثة مصرية تحصل على منحة بـ"العلوم النووية" بروسيا وتشيد بجهود الرئيس لدعم الشباب الدكتورة نهلة عطا الباحثة المصرية في الالتحاق للتدريب بالمعهد المتحد للعلوم النووية بدولة روسيا
كتب محمد صبحى

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نجحت الدكتورة نهلة عطا، الباحثة المصرية في الالتحاق للتدريب بالمعهد المتحد للعلوم النووية بدولة روسيا، واجتياز كافة المعايير والمراحل الدقيقة التي وضعها المعهد لاختيار الراغبين في التدريب، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة في تمكين الشباب في مواقع التدريب الحيوية والعالمية، ودعمهم في تلقى المنح التعليمية في كافة المجالات.
 
وقالت الدكتورة نهلة عطا، إنها تلقت محاضرات وتدريبات معملية بالمفاعل النووي بالمعهد وأهمها كيفية استخدام قدرة المفاعلات في تحلية المياه بجوده عالية، واستخدامها في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي للحصول علي مياه صالحه للشرب، والقدرة علي إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية باعتبارها منخفضة التكاليف، كما أنها آمنه بيئيا من استخدام الغاز والفحم والبترول وأقل ضررا وتأثيرا علي البيئة.
 
وأشارت إلى أن مشروع الضبعة النووي في مصر نموذجا حيا لمثل هذه المشروعات، وحرص قيادات الدولة علي تشجيع الكوادر والعلماء والباحثين المدربين ليكونوا نواة لهذا المشروع، كما أن شروط التدريبات التي وضعها المعهد للحصول على المنحة تتضمن عدة ضوابط، أهمها أن يكون المتقدم للتدريب عضوًا بهيئة التدريس في الجامعات كما يجيد اللغة الإنجليزية والروسية والفرنسية بطلاقة، موجهه الشكر للرئيس السيسي على جهوده في دعم الشباب.
 
وتقدمت الدكتور نهلة عطا بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق حسين منسق البرنامج النووي المصري الروسي بأكاديمية البحث العلمي لتوجيهاتهم المستمرة في بناء الشاب المصري وتسهيل إجراءات تلقى المنح والتدريبات التي تقوى مهاراتهم في كافة المجالات.
 
 


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