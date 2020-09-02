اليونان تسجل 233 إصابة بفيروس كورونا المستجد

وكالات

سجّلت اليونان، خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10757 حالةً.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 273 حالةً.

وفى وقت سابق، أعلنت اليونان، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بأحد أكبر مخيمات اللاجئين في البلاد.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل.



وسجلت السلطات اليونانية، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 8138 حالة بعد تسجيل 238 حالة مؤكدة بالفيروس في وقت سابق.



وتكثف الشرطة اليونانية إجراءات التفتيش للتأكد من اتباع الأفراد والشركات، القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.