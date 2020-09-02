الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بالتصدى للتهديدات الإيرانية فى المنطقة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أنه أكد على ضرورة التصدى للتهديدات الإيرانية فى المنطقة، متابعا: ندعو المجتمع الدولى لمحاسبة نظام إيران على جرائمه.

وقال وزير الخارجية الأمريكى لـ"قناة العربية": نطالب بوقف فورى لاستخدام العنف ضد المعارضة فى بيلاروسيا، متابعًا أن الوضع فى لبنان غير مقبول.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، : ننسق مع فرنسا بشأن الوضع فى لبنان، متابعا: ينبغى إجراء إصلاحات فى لبنان كما يطالب الشعب، وأكد أنه يجب نزع سلاح حزب الله فى لبنان.