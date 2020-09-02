القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 468 فرصة عمل والتقديم بدءا من غدا الخميس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بقيادة إيمان السيد رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية بالقليوبية، بدء قبول طلبات راغبى العمل على 468 فرصة عمل فى 5 شركات، غدا الخميس، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، تصل منها إلى 2000 جنيها.

وأكدت "السيد"، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 280 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى ذكور وإناث، مؤهل عالى ومتوسط وإعدادية، وتتراوح الأجور بين 1620 إلى 1980 جنيها.

وأوضحت مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، كما يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

واستطردت، أن الطلبات تقدم بدءا من غد الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

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