القبض على تاجر مخدرات بحوزته 130 تذكرة هيروين فى قرية الوادى بطور سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة طور سيناء، من ضبط وكر لبيع مخدر الهيروين بإحدى القرى التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حيث تلقى اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوجود وكر لبيع المخدرات داخل قرية الوادى بمدينة طور سيناء، وبعرض المعلومات على العميد هشام عبده رئيس مباحث المديرية، تقرر تشكيل فريق بقيادة العميد محمد شفيق مفتش المباحث والعقيد محمد السخاوى رئيس مباحث قسم طور سيناء لضبط المتهمين.

تم إعداد كمين بإشراف الرواد محمد نجيب ومحمد طه، محمد الصاوى، وجرى جمع معومات سرية حول المتهم، وتمكنت قوة وحدة المباحث من ضبط (ع. ج . ع) 53 سنة يدير مسكنه بقرية الوادى لبيع مخدر الهيروين وبحوزته 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى حصيلة البيع، وجهاز محمول للاتصال بالعملاء، وتم إحالته إلى النيابة العامة بجنوب سيناء.