القبض على المتهم بقتل خفير حاول منعه من سرقة كابلات كهربائية بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بإطلاق النار على خفير شرطة بالعياط، ما أسفر عن استشهاده، خلال مطاردة المجنى عليه للمتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد باستشهاد خفير شرطة "يسري. م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق إثره الحياة.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمسرح الجريمة، كما تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى العياط تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقال شهود عيان أن المتهم بارتكاب الجريمة رصدته كاميرات المراقبة، وتبين أنه عاطل مقيم بالعياط، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.