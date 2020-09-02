العفو الدولية تتهم إيران بانتهاك واسع النطاق لحقوق المتظاهرين

دبى (رويترز)

اتهمت منظمة العفو الدولية المؤسسة الدينية فى إيران، اليوم الأربعاء، بالإشراف على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فى حملة أمنية على الاحتجاجات التى اندلعت فى أنحاء البلاد العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأصدرت المنظمة، التى تتخذ من لندن مقرا لها، تقريرا يتضمن مزاعم عن عمليات "اغتصاب واختفاء قسرى وتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة" للمعتقلين بسبب المشاركة فى اضطرابات نوفمبر 2019 فى الجمهورية الإسلامية.

وبدأت الاحتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود لكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية على نطاق واسع عندما طالب ألوف المتظاهرين المنتمين للطبقة العاملة فى أنحاء البلاد كبار المسؤولين بالتنحي.

وذكر تقرير منظمة العفو أنه "كان بين المعتقلين محتجون سلميون ومارة بينهم تلاميذ مدارس لا يتجاوز عمرهم عشر سنوات" مستشهدا بما قال إنها تقارير موثوقة لشهود وعائلات الضحايا ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء فى مجال حقوق الإنسان.

وقالت السلطات الإيرانية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا فى الاحتجاجات وقال رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان إنه تم اعتقال سبعة آلاف شخص على الأقل. وقالت جماعات حقوقية إن العدد بالآلاف.

وذكرت السلطة القضائية فى يناير أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين.

وقال تقرير منظمة العفو إن أجهزة الأمن الإيرانية مارست التعذيب على المعتقلين والذى شمل "محاكاة الغرق والضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية ورش الأعضاء التناسلية بالفلفل والعنف الجنسى والإيهام بالإعدام وخلع الأظافر والحبس الانفرادى لأسابيع أو حتى شهور فى بعض الأحيان".

ولم يتسن الوصول على الفور لمسؤولين إيرانيين للتعليق على التقرير. وفيما مضى رفضت إيران الانتقادات الموجهة لسجلها فى مجال حقوق الإنسان ووصفتها بأنها بلا أساس.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن قتلت 304 من الرجال والنساء والأطفال أثناء الاحتجاجات، معظمهم نتيجة إصابات بأعيرة نارية وإن كان العدد الحقيقى للقتلى "أعلى بكثير على الأرجح".

وقالت السلطات الإيرانية إن عدد القتلى فى الاضطرابات يبلغ 225 بينهم أفراد من قوات الأمن. وفى ديسمبر ، ذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن زهاء 1500 شخص قُتلوا.

وقالت المنظمة أيضا إن المعتقلين الذين جرت محاكمتهم "عانوا من إجراءات قضائية ظالمة بشكل صارخ" بحرمانهم من الاتصال بمحامين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وحُكم على عشرات المحتجين بالسجن لفترات طويلة.