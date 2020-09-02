العراق يسجل 78 وفاة و3946 إصابة جديدة بكورونا

كتب ـ أحمد عرفة

أعلنت العراق عن تسجيل 78 وفاة و3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 238338 إصابة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 81 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7123 ,فيما تم تسجيل 3871 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 180473 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 50742 , منهم 521 يرقدون في العناية المركزة.