الصحة العالمية تؤكد على تطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار كورونا بالمدارس

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب الاهتمام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من كورونا .



وتابعت الدكتورة رنا الحجة، أنه يجب أيضا متابعة العلامات الحيوية للأطفال للكشف عن الإصابة بكورونا، مشيرة إلي أنه يجب تجهيز المدارس بشكل كبير وتزويدها بغرف العزل والمداومة علي التطهير مع الحرص علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .



وأوضحت: حتى الآن لا يوجد لقاحات معتمدة وهناك محاولات جادة لتوفير اللقاح علي مستوى العالم، مشيرة إلي أن البرتوكولات العلاجية الحالية مهمة وتحقيق نسب كبيرة من الشفاء بين المصابين بالمرض .



وكانت منظمة الصحة العالمية دعت اليوم فى مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بالإضافة إلي إرشادات حول العودة المأمونة للمدارس بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.



يشار إلي أن المتحدثون في المؤتمر كل من، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، بمنظمة الصحة العالمية والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمنظمة.







