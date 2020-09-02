"السيسي غالي بمصر عالي" هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: معاك ياريس وبنحبك

كتب هيثم سلامة

عبر المغردون المصريون عبر هاشتاج " السيسي غالي بمصر عالي" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، عن ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة والتي شعر بها المواطنين.





وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث كتب جمال:"سلاما على من ضحي بشعبيته وبكل ما لديه من أجل الوطن ومن أجل العرب ربنا يخليك لينا يا زعيم رغم أنف الحاقدين"، وغردت أمال قائلة:" معاك ياريس لحد ماتوصل بمصر لبر الامان.. مصر ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا".









ونشر أخر صورة لأحدى المدن التي شهدت التطوير خلال الفترة الأخيرة، حيث قال:" مكنش واخدها سويسرا ياخونه يامرتزقه يابيعين الأوطان"، وكتب محمد ياسين:" لم يخشى هبوط شعبيته، فعل ما يمليه عليه ضميره، يواجه تحديات من كل الاتجاهات يبني و يعمر و فى نفس الوقت يقف كالصقر أمام كل من تسول له نفسه المساس بمصر وشعبها"، وغردت إيناس:" الله يعينك بتحارب جوة وبرا ومن كل الجهات احنا معاك ومكملين وياك".

وتفاعلت أخرى عبر الهاشتاج، حيث كتبت قائلة،: "اه بنحبك ومحتاجينك تكمل معانا لأن مفيش حد يقدر يشيل شيلتك أنت ربنا وهبك كل النعم اللى تخليك قد الشيله وزيادة كمل ياريس والشعب معاك".



