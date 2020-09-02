الربو قد لا يكون عامل خطر كبيرا لـ COVID-19 الشديد.. دراسة تكشف السبب

كتبت إيناس البنا

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأفراد المصابين بالربو معرضون بشكل أكبر لخطر الاستشفاء والتأثيرات الشديدة الأخرى من COVID-19 ، على غرار المخاطر المرتفعة من مثل هذه الحالات الصحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفحصت رسالة بحثية جديدة نُشرت على الإنترنت في دورية Annals of the American Thoracic Society ما إذا كان الربو عامل خطر مهمًا للإصابة بـ COVID-19 وهو شديد بما يكفي لتبرير دخول المستشفى.

قال المؤلف الرئيسى بالدراسة : "يضع مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص المصابين بالربو في خطر أكبر لدخول المستشفى المرتبط بـ COVID"، "ومع ذلك ، تظهر العديد من الدراسات الدولية أعدادًا منخفضة من المصابين بالربو بين مرضى COVID-19 في المستشفيات، وتتحدى هذه النتائج الافتراضات حول الربو كعامل خطر."



الربو وفيروس كورونا

أجرى الباحثون مراجعة مركزة للأدبيات العلمية باللغة الإنجليزية من أجل تحديد الدراسات التي أبلغت عن انتشار الربو بين المرضى في المستشفى بسبب عدوى COVID-19، ووافق ثلاثة مراجعين مستقلين على 15 دراسة لتضمينها في التحليل. باستخدام البيانات المحلية من مرضى COVID-19 في المستشفى ، أجروا تحليلًا إحصائيًا لتحديد العلاقة بين حالة الربو والتنبيب ، بمجرد مراعاة عمر المريض والجنس ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

قال المؤلفون ، "لقد وجدنا أن نسبة المصابين بالربو بين المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19 تشبه نسبيًا تلك الخاصة بانتشار الربو السكاني في كل موقع دراسة، وهذا الاكتشاف يتناقض بشكل صارخ مع الإنفلونزا ، حيث يشكل مرضى الربو أكثر من 20 %. من أولئك الذين دخلوا المستشفى في الولايات المتحدة ".