الرئيس العراقى يستقبل نظيره الفرنسى فى قصر السلام ببغداد

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استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الأربعاء/، في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية أن رئاسة الجمهورية العراقية قالت، إن زيارة الرئيس ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، مشيرة إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني.