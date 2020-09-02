الجنائية الدولية تنتقد إعلان بومبيو فرض عقوبات على مدعى عام المحكمة

كتب سمير حسنى

انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على مدعى عام المحكمة فاتو بنسودا، جاء ذلك بحسب العربية.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء، عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.

وقال بومبيو كذلك إن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائى والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء بموجب عقوبات صرح بها الرئيس دونالد ترامب فى يونيو، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وقال بومبيو للصحفيين: "اليوم نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين للأسف، مضيفا أن الأفراد والكيانات التى تستمر فى تقديم الدعم المادى لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.

وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا فى جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأمريكيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.