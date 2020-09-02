التصريح بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما بعدما صدمهما جرار زراعى فى الصف

كتب ـ أحمد الجعفرى-كريم صبحى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما بعدما صدمهما جرار زراعى فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قد لقى عاملان مصرعهما بالصف في الجيزة، حيث صدمهما جرار زراعى أثناء توجههما لعملهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع كل من، "رمضان.ع"، و" ناصر.م"، حيث صدمهما جرار زراعى خلال استقلالهما دراجة بخارية، في طريقهما إلى عملهما.

وقال رمضان أبو جنيدى جار العاملين، أنهما يقيمان بقرية في أطفيح، ويعملان بأحد مصانع الطوب في الصف، وخلال استقلالهما دراجة بخارية، صدمهما جرار زراعى، مما أسفر عن مصرعهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد الجرار الزراعى، وأخطرت النيابة للتحقيق.