البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4295 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2754 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 973 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية لحليج الأقطان، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 8 آلاف سهم، 3.99 مليون سهم، 330.5 ألف سهم، 49 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 572.1 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة العاشر من رمضان والمستحضرات تشخيصية-راميدا 405.4 مليون سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 533.7 ألف سهم، 47.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 18.7 مليون سهم، 41 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية للدواجن.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقداً بقيمة حوالي 355.5 مليون جنيه، وذلك عن عملية إنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادات جهد 22/22/220 ك.ف من النوع الهوائي بنظام تسليم المفتح، على أن يتم تسليم المشروع بعد 14 شهراً.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن عدم وجود أي احداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.