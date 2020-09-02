اليوم السابع
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البابا فرانسيس يقبل العلم اللبنانى ويطالب بعدم التخلي عن بيروت.. فيديو

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:30 م
البابا فرانسيس يقبل العلم اللبنانى ويطالب بعدم التخلي عن بيروت.. فيديو البابا فرانسيس يقبل العلم
كتب خالد إبراهيم

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات للبابا فرنسيس وهو يحمل علم لبنان، من أحد الصحفيين، ويقوم بتقبيله، ثم يقوم بالصلاة، وسط حضور كثيف من وسائل الإعلام والصحافة، وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن البابا فرانسيس قال: " لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه"، وذلك خلال كلمة للبابا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وأكد بابا الفاتيكان فرنسيس، ان لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وكان البابا فرنسيس قد أعلن الصلاة من أجل لبنان وضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وعائلاتهم، وكي يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة.

البابا فرانسيس يحمل علم لبنان
البابا فرانسيس يحمل علم لبنان

 

وكتب البابا فرنسيس في تغريدة باللغة العربية على صفحته الخاصة على "تويتر" وقتها: "نصلي من أجل ضحايا انفجارات بيروت وعائلاتهم، ونصلي من أجل لبنان لكي يتمكن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة".

البابا فرانسيس يقبل العلم
البابا فرانسيس يقبل العلم

 

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

 

وشهدت بيروت مطلع الشهر الماضى، انفجارا ضخما فى المرفأ أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلنت الحكومة استقالتها، وفيما تعانى لبنان من آثار اقتصادية كبيرة من جراء هذا الحادث الأليم.

 


البابا فرانسيس

الفاتيكان

لبنان

العلم اللبناني

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