الانتهاء من إنشاء أول سوق حضارى متكامل بالفرافرة بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد اليوم الأربعاء ، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة ، والذى تم الإنتهاء من تنفيذ الإنشاءات به وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائى على مساحة 2456 متر مربع، بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه ويضم 32 وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.

وقال المحافظ، فى تصريح إعلامى له ، أنه من المقرر افتتاح السوق ضمن عدة مشروعات خدمية أخرى، خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى أكتوبر المقبل، مؤكدا على توفير إجراءات التأمين ووسائل السلامة المهنية داخل السوق، وكذلك التشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة تحسبا لفيروس كورونا.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت ، عن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية بتكلفة 9 مليون و350 الف جنيه، وافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى 3 أكتوبر المقبل.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، على الانتهاء من إقامة مول تجارى تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين فى مركز بلاط بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأهالى المركز وقراه، ليكون خامس فرع من سلسلة المولات التجارية بالمحافظة بواقع مول فى كل مركز إدارى من المراكز الإدارية الخمسة، وجارى تجهيز ليفتتح فى العيد القومى للمحافظة الشهر المقبل.

وأضاف صلاح، أنه جرى الانتهاء من إقامة مركز خدمة مواطنين مطور بتكلفة 3 مليون جنيه فى مدينة موط بمركز الداخلة، ومركز ثانى فى قرية غرب الموهوب بتكلفة 850 الف جنيه، وجارى حاليا تجهيزهما تمهيدًا لافتتاحهما فى العيد القومى للمحافظة أكتوبر المقبل.

مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة

مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة

مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة

مشروع السوق الحضارى بمركز الفرافرة