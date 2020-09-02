الإعصار ميساك يضرب اليابان ويقترب من الصين وكوريا الجنوبية.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد ضرب الإعصار "ميساك" لليابان، وذلك بعدما حثت هيئة الأرصاد الجوية، السكان على توخي الحذر.

وأعلنت أن إعصارا قويا للغاية قد يتسبب في عواصف وانهيارات أرضية وفيضانات في أوكيناوا وجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

Typhoon #Maysak brought torrential rain to southern Japan, leaving more than 700 homes without power.



The storm is scheduled to continue to Korea, the country's 2nd typhoon in a week. More @business: https://t.co/ixjRQhRYSJ #台風の影響 pic.twitter.com/WeSgAFbbQ8 — Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) September 2, 2020

وكان الإعصار مصحوبا برياح شديدة أسفرت عن إصابة 8 أشخاص في أوكيناوا بجروح طفيفة، فيما ذكرت وسائل إعلام صينية، إن الإعصار ميساك بدأ يقترب من الصين، وقد عززت السلطات الصينية من تحذيراتها للمواطنين خاصة في المناطق الساحلية.

New video of Typhoon Maysak as it pushed away from Ishigaki, Okinawa, Japan yesterday! Check out those massive waves!



Permission: Shuji Shinjo@WeatherBug #TyphoonMaysak #Typhoon #Maysak pic.twitter.com/j8uiICe23o — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) September 2, 2020

في الوقت ذاته، رفعت كوريا الجنوبية، حالة التأهب القصوى بسبب اقتراب إعصار "ميساك" من البلاد، ويُتوقع أن يكون أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات.

O tufão #Maysak está se aproximando da #China e as autoridades já reforçaram alertas de emergência para a população da região costeira de Zhejiang.



Confira mais detalhes na matéria da @BandNews! #mundochina pic.twitter.com/JI28PLGsXG — Mundo China (@mundo_china) September 2, 2020

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء، كان الإعصار يتحرك بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة فوق البحار على بعد 190 كيلومترًا جنوب مدينة "سوغيوبو" في جزيرة "جيجو"، اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية. وسجلت سرعة الرياح القصوى 45 مترًا في الثانية.



الاعصار ميساك

ومن المتوقع، أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين "بوسان" و"غوجيه" في حوالي الساعة 1 صباح الخميس، قبل أن ينتقل شمالًا إلى المناطق الساحلية الشرقية للبلاد. ومن المتوقع رحيله بعد ذلك إلى كوريا الشمالية مساء الخميس.

وقالت الهيئة إن "ميساك" قد يكون أقوى من إعصار "بافي" الذي ضرب البلاد في الأسبوع الماضي، وتوقعت أن يسلك مسارًا شبيهًا بإعصار "مايمي"، الذي خلف 131 قتيلًا أو مفقودًا وأضرارًا بقيمة 4.2 تريليون وون (3.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2003 .



الاعصار يضرب أحد الشواطئ



جانب من الاعصار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يؤثر الإعصار على المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية للبلاد، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في منطقة اليابسة الداخلية أيضًا.

ويُتوقع هطول أمطار أكثر من 400 ملليمتر على "جيجو" وأجزاء من المناطق الساحلية الشرقية للبلاد، مثل إقليم "كانغ وون" وإقليمي "كيونغ سانغ" الشمالي والجنوبي. وتوقعت الهيئة تسجيل أقصى سرعة للرياح تصل إلى 50 مترا في الثانية بالقرب من "بوسان"، ويُذكر أن سرعة رياح التي تصل إلى 40 مترا في الثانية يمكن أن تسقط الصخور الكبيرة والمركبات المتحركة.

وقد ضربت رياح قوية بلغت قوتها 28 مترا في الثانية مناطق في "جيجو" والمنطقة الساحلية الجنوبية، مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق في إقليم "كيونغ سانغ". وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 7,000 منزل في "جيجو"، حيث دمرت الرياح القوية كابلات الطاقة.