الإعصار ميساك يضرب اليابان ويقترب من الصين وكوريا الجنوبية.. فيديو

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد ضرب الإعصار "ميساك" لليابان، وذلك بعدما حثت هيئة الأرصاد الجوية، السكان على توخي الحذر.

وأعلنت أن إعصارا قويا للغاية قد يتسبب في عواصف وانهيارات أرضية وفيضانات في أوكيناوا وجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

Typhoon #Maysak brought torrential rain to southern Japan, leaving more than 700 homes without power.



The storm is scheduled to continue to Korea, the country's 2nd typhoon in a week. More @business: https://t.co/ixjRQhRYSJ #台風の影響 pic.twitter.com/WeSgAFbbQ8