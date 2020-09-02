الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان يوقعان عقدا مع نتفليكس لإنتاج برامج

لندن (رويترز)

قالت شركة نتفليكس، اليوم الأربعاء، إن الأمير البريطانى هارى وزوجته الأمريكية ميجان، وقعا عقدا مدته عدة سنوات معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

وسينتج الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلى عن واجباتهما الملكية فى بريطانيا، برامج ومسلسلات وثائقية وأفلاما روائية وبرامج للأطفال.

وقال هارى وميجان فى بيان "سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات لكنه يمنح الأمل أيضا".

وأضافا "بصفتنا والدين جديدين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا".