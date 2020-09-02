استجابة لشكاوي أهالى تل الدقيق محافظ الشرقية يوجه بإصلاح الأعمدة غير المضيئة

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهاً الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة والرقم المخصص عبر الواتس آب، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينيه ببحث شكاوي أهالى القرية وتكليف قسم الإنارة العامة برئاسة المركز بالانتقال لعمل الصيانة اللازمة وتركيب كشافات لكافة أعمدة الإنارة الموجودة بمنطقة تل الدقيق بنطاق الوحدة المحلية بالظوهرية لرفع كفاءة الإنارة بالمنطقة أمام حركة المواطنين والسيارات.

أعرب الأهالي عن سعادتهم للإستجابه السريعة والفورية لحل المشكلة وقدموا الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابه لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكاواهم بكافة الطرق والتي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتس آب ، بالإضافه إلى المتابعة الميدانية والإلتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.