اتحاد الغرف التجارية يؤكد على دعمه السيسي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

كتب أحمد حمادة

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومنتسبيه على دعمه الدائم للدولة المصرية وقيادتها السياسية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري بكافة طوائفه، والقوات المسلحة الباسلة، بخالص التعازي، لما أسفرت عنه مواجهة الجماعات الإرهابية الغاشمة يوم الأحد الماضى بشمال سيناء، من استشهاد ضباطٍ وجنودٍ أبرار.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجتمع الأعمال بكافة فئاته وطوائفه، يدعمون قواتنا المسلحة الباسلة في حربها الضروس ضد الجماعات التكفيرية، ويُشيدون ببطولاتها التي سيسجلها التاريخ بحروف من نور.

كما يؤكد مجلس الإدارة، أن الاتحاد العام وسائر غرفه التجارية بكافة ربوع مصر، يقفون صفاً واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة جهوده الرامية إلى الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحدوده والحفاظ على أمنه داخليا وخارجيا، وخطاه الراسخة والهادفة إلى تحقيق البناء والنماء والتنمية ورفع مستوى معيشة الموطنين، ورغبته الصادقة في تعميق مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد، لتُتوّج مصرنا الحبيبة درّة المنطقة، بل وتُدرج في مصاف الدول الرائدة المتقدمة.

وأضاف البيان: فخامة الرئيس... لقد استفتينا انفسنا، وإن كنا لا نحتاج لذلك.

فباسم أكثر من 5,5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبى الغرف التجارية، وأكثر من 18 مليون من شركائهم العاملين معهم، نسجل قناعتنا الكاملة بقدرتكم على تحقيق ما تسعون إليه، ونؤيد كل خطواتكم ومساعيكم، فنحن جميعا خلف فخامتكم جنوداً، نضع أرواحنا فداءً لوطننا الغالى.