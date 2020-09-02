اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:39 ص
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 978 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:00 ص
إيطاليا تسجل 978 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 8 حالات وفاة.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن بيان للوزارة، جاء في نصه: أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حالات وفاة أخرى.. ما رفع عدد الضحايا منذ بداية تفشي الوباء إلى 35491".
وأشار البيان إلى تماثل 291 شخصًا للشفاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 207944 شخصاً، منذ بدء حالة الطوارئ في إيطاليا.


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فيروس كورونا

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