اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إيداع الطفلة المغتصبة من قبل والدها فى المنوفية بإحدى دور الرعاية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:31 م
إيداع الطفلة المغتصبة من قبل والدها فى المنوفية بإحدى دور الرعاية اغتصاب طفلة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر أحمد عز وكيل نيابة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، إيداع الطفلة المجنى عليها، التى تعرضت للاغتصاب من قبل والدها بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، فى إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أن أوصة لجنة حماية الطفل بذلك، كون الأم غير أمينة عليها، ونظرا لكون الطفلة تعانى من حالة نفسية سيئة مما تعرضت له.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان ، واعترف بارتكاب الواقعة فى التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسى عليها، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمة بمدينة سرس الليان .

وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها فى واقعة أغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر فى مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز سرس الليان

اب يغتصب ابنته

اخبار الحوادث

نيابة منوف

ايداع طفلة دور الرعاية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة تحبس "أب اغتصب ابنته" 4 أيام على ذمة التحقيق في المنوفية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:29 م

أب يغتصب ابنته ويعترف: "مراتى مش فاضية" والمحكمة تعاقبه بالسجن 15 سنة

الإثنين، 10 أغسطس 2020 12:32 م

تجديد حبس أب متهم باغتصاب ابنته لمدة 3 سنوات فى المنوفية 15 يوما

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:51 م

حبس أب عذب نجله بالضرب بأسلاك الكهرباء بالدقهلية

الأربعاء، 06 مايو 2020 11:01 م

تجديد حبس أب عذب نجلته حرقا بمساعدة شقيقته بالشرقية 15 يوما

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:08 م

حبس أب عذب طفلته حرقا بمساعدة شقيقته فى الشرقية

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة