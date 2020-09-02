إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة فى تصادم توك توك بسيارة نقل ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيب 3 شباب وسيدة بإصابات بالغة، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم توك توك بسيارة نقل، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد، أمام قرية "نعيم" بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر حادث تصادم توك توك بسيارة نقل، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد، أمام قرية "نعيم" بدائرة مركز بني سويف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص "3 شباب وسيدة".

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم، وهم: محمد عرفة صالح عبد الحميد، 20 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وصفاء محمد عبدالعظيم، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وإسلام ناجى فرج محمد، 20 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وزين محمد شحاتة، 38 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، جميعهم يقيمون قرية "الشيخ على بهلول" بدائرة مركز بني سويف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.