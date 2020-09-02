إصابة شخص فى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولى السريع بالعراق

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع بمحافظة بابل بعد عبور رتل لإحدى شركات النقل المتعاقدة مع التحالف الدولي في العراق.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا فى محافظة بابل العراقية، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين بسبب تزايد أعداد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وحملت الخلية فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أهالى المحافظة مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد عن تسجيل 3346 حالة إصابة جديدة بكورونا فى العراق، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى البلاد جراء الفيروس إلى 124609 حالات .