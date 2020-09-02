اليوم السابع
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أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب أفغانستان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:46 م
أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب أفغانستان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.

 

وقال بومبيو كذلك إن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائى والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء بموجب عقوبات صرح بها الرئيس دونالد ترامب فى يونيو وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

 

وقال بومبيو للصحفيين "اليوم نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين للأسف"، وقال بومبيو إن الأفراد والكيانات التى تستمر فى تقديم الدعم المادى لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.

 

وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا فى جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأمريكيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.

 

كانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة فى مارس  للتحقيق فى ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغانى أو القوات الأمريكية.

 

 


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